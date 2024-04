Hainsfarth

Frist für Nahwärmeanschlüsse in Hainsfarth läuft noch bis Ende Mai

In Hainsfarth stockt die Nachfrage bezüglich eines neuen Nahwärmenetzes.

Plus In Hainsfarth fehlen noch 60 bis 70 Vollanschlüsse, um das Nahwärmenetz mit der Firma GP Joule wirtschaftlich umsetzen zu können. Liegt es an zu hohen Kosten?

Von Bernd Schied

Die Bereitschaft der Hainsfarther, sich einen Nahwärmeanschluss ins Haus legen zu lassen und damit auf eine umweltfreundliche und sichere Energieversorgung zu setzen, lässt zu wünschen übrig. Noch würden 60 bis 70 Vollanschlüsse fehlen, um das geplante Netz in der Nordriesgemeinde wirtschaftlich umsetzen zu können, sagte Sebastian Weingarten vom mit der Umsetzung beauftragten Unternehmen GP Joule aus Buttenwiesen im Landkreis Dillingen bei der Bürgerversammlung am Wochenende. Die Frist für die Beantragung eines Anschlusses laufe nur noch bis Ende Mai.

Zu einer Informationsveranstaltung im Januar waren über 400 Interessierte gekommen, was seinerzeit vermuten ließ, die erforderliche Anschlussquote von 50 Prozent der Haushalte ohne große Probleme zu erreichen. Dass man davon kurz vor Toresschluss noch relativ weiter weg ist, sorgt bei den Verantwortlichen für eine gewisse Ernüchterung.

