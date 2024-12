Kneipentour an Heiligabend: Mit DJ und Aperol durch die stade Zeit

Die Stille Nacht beginnt für Nicole und Leonie um 10 Uhr morgens mit einer Mischung aus Desperados, Fanta und einer dritten, unbekannten Zutat. Der anderthalb-Liter-Krug auf dem Hochtisch zwischen den beiden Rieserinnen ist schon zur Hälfte leer. Er ist erst der Anfang: Später wollen Nicole und Leonie weiter ins Radlos, am Ende in die Tiefgarage, „weil es Bock macht“, wie sie sagen. Aber beginnen tun sie, wie ihre Tradition es will, im Pilsclub bei dem Biergemisch.

