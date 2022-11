Heimat-Check

06:00 Uhr

Auhausen ist die sauberste Kommune im Landkreis

Plus Auhausen ist beim Heimat-Check in einigen Kategorien im Landkreis in der Spitzengruppe. Beim ÖPNV hat die Kommune aber ein besonderes Problem.

Von Jan-Luc Treumann

Keine Kommune im Landkreis ist sauberer als Auhausen – das legt der Heimat-Check, die Umfrage unserer Zeitung, nahe. Zwar schneiden viele Kommunen in diesem Bereich gut ab, doch 9,5 von zehn Punkten ragen heraus. Nur eine weitere Kommune übersteigt außerdem den Wert von neun. Das Thema liegt Bürgermeister Martin Weiß am Herzen, wie er sagt: "Wir versuchen auch mit gutem Beispiel voranzugehen." Dazu komme das Engagement der Vereine, der Heimat- und Verschönerungsverein übernehme beispielsweise auch Mäharbeiten. Außerdem habe man das Personal des Bauhofs: "Das sind die ersten Erfolge, die sich da zeigen." Doch so gut dieser Aspekt bewertet wird – manche Bereiche schneiden nicht ganz so positiv ab.

