vor 3 Min.

Bürgermeister: Hesselbergbahn ist kein "Rettungsanker" für ÖPNV

Insgesamt steht die Gemeinde Hainsfarth im Heimat-Check eher weiter unten. Bürgermeister Engelhardt sieht aber viel Positives in seiner Kommune.

Plus Dass Hainsfarth beim ÖPNV und Einzelhandel nicht gut abschneidet, überrascht Klaus Engelhardt nicht – in anderen Bereichen widerspricht er. Seine Gemeinde will er autark machen.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Auf dem 36. von 44 Plätzen im Landkreis Donau-Ries: Das ist das Ergebnis für Hainsfarth im Heimat-Check, der Umfrage unserer Zeitung. 42 Personen haben für die Gemeinde abgestimmt. Doch Bürgermeister Klaus Engelhardt selbst sieht Hainsfarth besser aufgestellt, wie er sagt: "Wenn man das ein bisschen analysiert, wo man nicht so gut abschnitten hat, ist das der Größe der Kommune geschuldet." Doch es gibt auch Rubriken, in denen die Gemeinde im Ries Spitzenreiter ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

