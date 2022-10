Heimat-Check

vor 50 Min.

Bürgermeisterin Bergdolt über Vereine: "Das ist mächtig für eine kleine Kommune"

Mönchsdeggingen hat laut Bürgermeisterin Bergdolt durch seine Lage am Riesrand eine hohe Lebensqualität.

Plus Mönchsdeggingen punktet in der Heimat-Check-Umfrage mit der Lebensqualität, aber nicht in den Bereichen ÖPNV und Einzelhandel. Manche Bürger kritisieren die Stadt Nördlingen.

Einzelhandel, ÖPNV und natürlich das Almarin: In diesen Bereichen sehen die Bürgerinnen und Bürger Mönchsdeggingens den größten Nachholbedarf. Das zeigt der Heimat-Check unserer Zeitung, an dem sich 51 Personen aus Mönchsdeggingen beteiligt haben und somit ein Stimmungsbild aus der Kommune liefert. In welchen Bereichen schneidet Mönchsdeggingen gut ab?

