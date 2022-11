Forheim hat die höchste Lebensqualität im Ries

Plus Forheim überrascht beim Heimat-Check: Kein Ort ist bei der Sicherheit besser, die Lebensqualität ist top, der Verkehr gering. Dennoch besteht teilweise Bedarf.

Forheim ist die kleinste Gemeinde des Landkreises – doch im Heimat-Check, der Umfrage unserer Redaktion, zeigt sich die Kommune in vielen Bereichen gut aufgestellt. Das jedenfalls legt die Bewertung von 46 Personen nahe. Von manchem Abschneiden ist sogar der Bürgermeister überrascht.