Trotz B25 sehen die Menschen in Möttingen eine hohe Lebensqualität

Plus Die Teilnehmer bewerten die Lebensqualität hoch, kritisieren aber die Gesundheitsversorgung. Bürgermeister Böllmann verrät, wo sich bald etwas tun könnte.

Sie darf in einem Heimat-Check für Möttingen nicht fehlen: die B25. Schließlich prägt die Bundesstraße den Ort wie wohl kaum eine andere Gemeinde im Landkreis. Natürlich geben manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage an, dass sie die Bundesstraße gerne aus der Gemeinde raus hätten. Und doch schneidet Möttingen im Bereich Lebensqualität mit einem Wert von 8 überdurchschnittlich gut ab, liegt auf Platz 14 von 44 Kommunen. Wie steht die Gemeinde sonst da?