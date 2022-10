Wieso Alerheim zu den beliebtesten Gemeinden im Landkreis gehört

Plus Der Heimat-Check zeigt: Alerheim spielt in den Bereichen Gesundheit und Immobilien vorne mit. Bürgermeister Alexander Joas blickt dennoch kritisch auf manche Aspekte.

Der Heimat-Check unserer Zeitung hat einige Probleme kleinerer, aber auch größerer Kommunen deutlich gemacht: Einzelhandel gibt es vor Ort häufig nicht, genauso ist die Gesundheitsversorgung oft unzureichend – doch in diesen Bereichen sticht Alerheim positiv hervor. Allerdings sind die Menschen auch dort nicht ganz sorgenfrei.