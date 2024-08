An welchen Samstagen man 2025 in Nördlingen heiraten kann

Seit vielen Jahren bietet das Standesamt Nördlingen Eheschließungen auch am Samstag an. Die Nachfrage danach ist unverändert groß, so dass es auch im Jahr 2025 Samstagstermine geben wird.

An diesen Tagen ist samstags heiraten möglich: 25.01.2025, 22.02.2025, 22.03.2025, 26.04.2025, 10.05. und 31.05.2025, 07.06. und 28.06.2025, 12.07. und 26.07.2025, 09.08. und 23.08.2025, 06.09. und 20.09.2025, 11.10. und 25.10.2025, 29.11.2025, 27.12.2025

Als zusätzliches Angebot gibt es auch 2025 wieder Candlelight-Trauungen an diesen Tagen: 05.12. und 06.12.2025 (Zeitraum: 16:30 – 19:30 Uhr). Für diese Termine fällt jeweils eine zusätzliche Gebühr an. Auskunft über die Höhe erteilt das Standesamt Nördlingen.

Die Stadt weist darauf hin, dass im Hinblick auf die derzeit bisher nicht feststehenden Veranstaltungen für das Jahr 2025, welche im Bereich des Rathauses stattfinden werden, mit Behinderungen bei der Zu- und Abfahrt bis hin zur Sperrung der Zufahrt zum Marktplatz und insbesondere mit Behinderungen beim Zugang zum Rathaus zu rechnen ist. (AZ)