Ehemaliger Varta-Chef Herbert Schein wird CEO bei der Senec GmbH

Herbert Schein, langjähriger CEO der Varta AG, hat einen neuen Posten. Die Senec GmbH hat Schein mit sofortiger Wirkung zum CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung der SENEC GmbH berufen. Das teilt das Unternehmen mit. Laut Pressemitteilung führt er das Unternehmen künftig gemeinsam mit dem für Finanzen verantwortlichen Geschäftsführer Thomas Augat und dem Chief Restructuring Officer Johann Georg von Hülsen. Von Hülsen hatte seit Dezember 2023 interimistisch auch die CEO-Funktion inne und konzentriert sich nun voll auf die Steuerung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Transformation der Senec.

Die Senec GmbH in Leipzig entwickelt seit 2009 intelligente Stromspeichersysteme und speicherbasierte Energielösungen und zählt nach eigenen Angaben europaweit zu den führenden Anbietern für innovative Energie- und Speicherlösungen rund um Einfamilienhäuser. Seit 2018 ist das Unternehmen eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und beschäftigt über 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten in Leipzig, Köln und Italien.

Senec: Schein bringt umfassende Expertise mit

Schein bringe umfassende Expertise in der Batterie- und Energiespeicherindustrie mit, heißt es in der Mitteilung weiter. In seiner früheren Laufbahn als langjähriger CEO der Varta AG habe er die Entwicklung und den Ausbau innovativer Lithium-Ionen-Technologien sowie deren Vermarktung geprägt. Sein Fokus bei Senec werde insbesondere auf der Einführung neuer Produkte, der Weiterentwicklung der Technologie und der Stärkung der Innovationskraft des Unternehmens liegen.

„Ich freue mich, bei Senec zu sein, weil die Kombination aus leistungsfähigen Batteriesystemen und smarten Energielösungen eine Schlüsselrolle in der Energiewende spielt. Senec ist hier ausgezeichnet positioniert und verfügt mit den Fachpartnern über ein sehr gutes Vertriebsnetzwerk. Unser Ziel ist es, zukunftsweisende Technologien zu entwickeln und das Unternehmen wieder in eine führende Marktposition zurückzuführen.“, wird Herbert Schein zitiert. Vonseiten der Konzernmutter EnBW erklärt Dr. Wolfgang Eckert, Vorsitzender des Senec-Beirats: „Mit seiner langjährigen sowohl fachlichen als auch Management-Erfahrung ist Herbert Schein der richtige Mann, um Senecs Position als führender Anbieter für innovative Speicher- und Energielösungen auszubauen. Wir wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg“. (AZ)