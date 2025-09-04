Schmökern im Herbst: Das sind die Buchtipps fürs Ries

Abends wird es früher dunkel, an den Straßen türmen sich die Kürbisse: Ohne Frage, der Herbst ist auch im Ries im Anmarsch. Nun kann man sich grämen ob des viel zu kurzen und dann auch noch oft verregneten Sommers. Oder man freut sich auf diese wunderbar gemütliche Jahreszeit, in der man nicht mehr die Qual der Wahl zwischen den verschiedensten Freiluftveranstaltungen hat, sich dafür aber ohne schlechtes Gewissen gemütlich auf dem Sofa mit einem guten Buch einmümmeln kann. Nur was lesen in diesem Herbst? Wir haben sechs Empfehlungen von Matthis Lehmann, Inhaber der Buchhandlung Lehmann, und Kathrin Häffner, Leiterin der Nördlinger Stadtbibliothek.

Roman

Je länger das Leben so geht, desto eher kann man sich die Frage stellen: Was wäre gewesen, wenn man an der einen oder anderen Stelle anders entschieden hätte? Wenn man doch bei der Jugendliebe geblieben wäre, wenn man einen anderen Beruf gewählt hätte? Eine solche Geschichte erzählt Anne Sauer im Buch „Im Leben nebenan“, das Matthis Lehmann empfiehlt. Die Hauptfigur Antonia erwacht eines morgens nicht wie gewöhnlich in der Stadt, sondern im Dorf ihrer Kindheit. Dort führt sie ein ganz anderes Leben. „Das ist sehr ehrlich, sehr klar erzählt“, schwärmt Lehmann, „bester märchenhafter Realismus.“ Kathrin Häffner empfiehlt „Halbinsel“ von Kirstine Bilkau. Darin kehrt eine junge Frau wieder in ihren Heimatort, zu ihrer Mutter an die Küste zurück. Nach und nach werde das Familienschicksal herausgearbeitet: „Die Geschichte ist schön und der Schreibstil erzeugt eine besondere Atmosphäre.“

Kinderbuch

Der klare derzeitige Favorit von Kathrin Häffner ist „Das Kamel hat schlechte Laune“ von Rachel Bright und Jim Field. Manchen Eltern könnte das Verhalten von Kamel Konrad eventuell leicht bekannt vorkommen: Konrad bockt, er will mit der Herde nicht weiterziehen, schmeißt sich auf den Boden. Nun hat die Herde aber offenbar weniger Geduld als mancher Mensch und lässt ihn einfach zurück. Doch eine Springmaus nimmt sich seiner an und bringt ihn wieder zum Lächeln. Für Jugendliche hat Matthis Lehmann einen Tipp: „Die Auferstehung“ von Andreas Eschbach. In diesem Buch ermitteln tatsächlich die drei Fragezeichen, allerdings sind sie schon etwas älter: „Das ist eine klassische Spannungsgeschichte.“ Eine junge Frau taucht nach sieben Jahren wieder aus dem Urwald auf, die Fragezeichen müssen herausfinden, was mit ihr geschehen ist.

Sachbuch

„Genial ernährt!“ von Dr. Yael Adler steht auf der Liste von Kathrin Häffner. In dem Sachbuch gebe die Ärztin Tipps für den Alltag, erkläre, ob Nahrungsergänzungsmittel wirklich etwas nutzen, und helfe ganz allgemein bei diesem Thema. Matthis Lehmann dagegen empfiehlt ein Buch von Henning Sußebach: „Anna oder: Was von einem Leben bleibt.“ Diese Anna ist die Urgroßmutter von Sußebach und lebt Ende des 19. Jahrhunderts in einem Dorf, sie arbeitet dort als Lehrerin. Während die Welt sich wahnsinnig schnell dreht, vergeht die Zeit dort eher langsam. Eine wahnsinnig interessante Frauenfigur sei das, meint Lehmann, selbstständig - aber auch keine Freiheitskämpferin.