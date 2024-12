Voller Vorfreude studierten 30 Herkheimer Kinder die Weihnachtsgeschichte ein. So konnten sie am Weihnachtstag den Besuchern des Familiengottesdienstes in St. Anna voller Stolz die besondere Reise von Maria und Josef, den Hirten und Königen vorführen. Die jüngeren Kinder begleiteten die Geschichte mit kleinen Instrumenten. Am Ende begrüßten sie gemeinsam das Jesuskind im Stall.

Herkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsgeschichte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfreude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis