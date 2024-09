Start in die Landschaftspflegesaison 2024

Mit rund 30 freiwilligen Helfern startete die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und der Rieser Naturschutzverein bei hochsommerlichen Temperaturen in die Landschaftspflegesaison 2024. Auf dem Programm stand eine Heidepflege am „Sonnenbuck“ zwischen Herkheim und Schmähingen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Nördlingen, der Heide-Allianz Donau-Ries und dem Schäfereibetrieb Maurer beseitigten die Helfer mit Astscheren und Freischneidern aufkommenden Strauchwuchs, insbesondere zahlreiche niederliegende Wacholdersträucher, die den Magerrasen zu überwuchern drohten. Weder Ziegen noch Schafe verbeissen Wacholderpflanzen, sodass sich diese ungehindert ausbreiten können und den Lebensraum an Extremstandorte und Beweidung angepasster Tier- und Pflanzenarten verdrängen. Nach etwa drei Stunden schweißtreibender Aktion war es geschafft: Etwa 3 ha Magerrasenfläche war so gepflegt, dass der Lebensraum auf Jahre wieder gesichert ist. Eine wohlverdiente Brotzeit für die freiwilligen Helfer schloss die gelungene Aktion ab. (AZ)

Simone Wiedemann