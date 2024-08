Liebesbriefe aus dem Hexen-Kerker: Der Fall Rebekka Lemp

Der Sommer 1590 hat sich nicht nur wegen seiner großen Hitze in die kollektive Erinnerung der Nördlinger eingebrannt. Der spätere Bürgermeister Peter Lemp, damals noch städtischer Zahlmeister, notierte dazu in seiner Chronik: „Es war ein sehr hitziges, trockenes Jahr; es wuchs edler, köstlicher Wein, wie auch gar gutes Getreide und Korn. … Es hat sich auch etwas Seltsames und zuvor nie Erhörtes allhier angesponnen, welches ich gewisser Ursachen halber zu erzählen unterlass.“ – Er wollte sich nicht mehr an die Katastrophe erinnern, in die man seine Familie im Sommer 1590 gestürzt hatte. Am 1. Juni war seine Frau Rebekka, Mutter seiner sechs Kinder, auf Befehl des Rates als angebliche Hexe verhaftet, gefoltert und am 9. September mit vier anderen der Hexerei bezichtigten Frauen auf dem Galgenberg verbrannt worden.

