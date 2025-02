„Lustwandeln im Angesicht der Ewigkeit“: Was den Nördlinger Friedhof so besonders macht

Als im Jahre 1822 der nach den Plänen von Friedrich Wilhelm Doppelmayr (1776–1845) zur heutigen Form umgestaltete und erweiterte historische Teil des Nördlinger Friedhofes der Öffentlichkeit übergeben wurde, da äußerte Doppelmayr den Wunsch, die Menschen mögen hier Lustwandeln im Angesicht der Ewigkeit. Viele Menschen haben seither diesen Rat befolgt – und dies inmitten von Kultur und Natur, umgeben von historischen Grabsteinen und mächtigen Bäumen. Eine vom Historischen Verein gestiftete Tafel erinnert an den Eingängen an diese Neugestaltung und Erweiterung des Friedhofes auf dem Emmeramsberg. Was hat nun dieser, der evangelischen Kirchengemeinde gehörende Friedhof, mit dem „Historischen Verein für Nördlingen und das Ries“ zu tun?

