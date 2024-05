Das ist das Programm für den Historischen Markt in Oettingen

In einer Woche beginnt der Historische Markt in Oettingen. Was dort geboten wird und worauf sich der Vorsitzende Christoph Schaffer besonders freut.

Noch sind es nicht die Fanfaren, die den Historischen Markt in Oettingen ankündigen, sondern die großformatigen Plakate im Ries. Doch es ist völlig klar, bald geht das Fest los und es wird vom 10. bis 12. Mai wieder einiges in Oettingen geboten sein. Eine Übersicht über das Programm am Feierwochenende.

Christoph Schaffer, Vorsitzender des Vereins Historischer Markt, hebt den Freitagabend hervor: "Die Nacht der Narren ist natürlich ein ganz eigener Programmpunkt, den man am restlichen Wochenende nicht mehr erleben kann und wird." Ab 19 Uhr geht es am 10. Mai los, diverse Auftritte von Gauklern, Akrobaten und weiteren Akteuren stehen auf dem Programm. So etwa das Theater Fritz & Freunde um 19.30 Uhr bei St. Sebastian, der Auftritt von Hexe Beltana um 21 Uhr am Schlossplatz oder der Auftritt diverser Spielleute. Ab Mitternacht gibt es auf allen sechs Bühnen Feuershows zu sehen.

Programm für Historischen Markt in Oettingen: Nachtturnier am Freitag

"Es ist ein Startschuss mit einem Paukenschlag", meint Schaffer, denn die Künstlerinnen und Künstler würden mit Licht, Schatten und Feuer arbeiten - dieses besondere Flair komme nur bei Nacht zur Geltung. Außerdem findet am Freitag das Nachtturnier statt, bei dem "die edlen Recken zeigen müssen, dass sie würdig sind für das Ritterturnier", so der Vorsitzende.

Die ganz offizielle Eröffnung des Historischen Marktes steht aber erst am Samstag um 13.30 Uhr am Marktplatz an, auch wenn das Fest schon 1,5 Stunden vorher anfängt. Um 14 Uhr steht dann, wie auch am Sonntag, der historische Umzug an. "Da sieht man einen Querschnitt, was auf dem Markt geboten ist: Lagergruppen, Handwerker genauso wie Spielleute, Akrobaten und Gaukler", so Schaffer. Insgesamt sechs Bühnen werden bespielt, eine davon wird aber neu aussehen: "Die Freilichtbühne wird ein völlig neues Gesicht bekommen, sie wird unser Thronsaal werden. Die Zuschauer werden auf eine Bühne schauen, die mittlerweile nicht mehr auf allen Seiten offen ist."

Flugträumer treten am Samstag mit Nachtshow in Oettingen auf

Dort treten um 18 Uhr die Flugträumer auf, eine Gruppe, die Schaffer schon seit zehn Jahren zum Historischen Markt holen will, wie er sagt - jetzt sei es endlich geglückt: "Das sind absolute Ausnahmekünstler, die für ein ganz spezielles Programm sorgen werden. Für mich als Zuschauer sieht es leicht aus, aber es muss wahnsinnig schwer sein und das ist die hohe Kunst."

Um 15 und 18 Uhr stehen außerdem die Ritterturniere im Hofgarten an, für Schaffer "jedes Mal aufs Neue ein Besuchermagnet". Seit 20 Jahren kämen die Herzog-Tassilo-Ritter nach Oettingen. Schaffer freut sich auch, dass man vor einigen Jahren auch einmal nachweisen konnte, dass es tatsächlich auch einen Oettinger gegeben habe, der in der Residenzstadt ein Ritterturnier bestritten habe: Graf Wolfgang I. zu Oettingen. Es sei schön, dass die Oettinger auch ihren eigenen Favoriten hätten, dem sie beim Turnier die Daumen drücken könnten.

Einblick ins Lagerleben beim Historischen Markt

Später am Samstag folgt die Nacht der Spielleute: Es gibt Konzerte auf fünf Bühnen, auf der Freilichtbühne präsentieren die Flugträumer um 22.30 Uhr ihre Nachtshow. Feuershows entlassen die Besucherinnen und Besucher in die Nacht. Am Sonntag geht dann schon um 10 Uhr weiter mit dem historischen Gottesdienst "mit Bruder Tauber – nicht nur für Ritter, Mönch und Bauersleut". Ab 11 Uhr beginnt das Markttreiben, den Tag über gibt es noch verschiedene Darbietungen auf den Bühnen. Die Ritterturniere finden um 12 und um 17 Uhr statt.

Bei den Lagergruppen könnten drei verschiedene Epochen erlebt werden, betont Schaffer: Am Turnierplatz die Ritterzeit aus dem 13./14. Jahrhundert, auf dem Schulgelände die Zeit der Bauernkriege und Einblicke rund um den 30-Jährigen-Krieg sollen im Heidpark vermittelt werden. Den Abschluss am Sonntag bildet der Große Zapfenstreich der Dinkelsbühler Knabenkapelle. Schaffer selbst freut sich aber noch auf etwas anderes: "Das Flair. Das ist ganz besonders, nach wie vor. Wenn es losgeht, dieses Gefühl aufkommt, da freue ich mich arg drauf."