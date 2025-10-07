Als Zeichen der Freundschaft und Zusammenarbeit: Patenbitten der FF Hohenaltheim

Kürzlich fand ein bedeutender Festakt zwischen zwei benachbarten Feuerwehren statt. Die FF Hohenaltheim bat bei der FF Niederaltheim um die Übernahme der Patenschaft für ihr 150-jähriges Jubiläum, das vom 23. bis 25. Mai 2026 gefeiert wird. Die Feierlichkeiten begannen am späten Nachmittag mit einem festlichen Empfang am Niederaltheimer Ortseingang. Dort stand schon die erste Herausforderung bereit. Ein Balken versperrte den Ortseingang, dieser musste mit vereinten Kräften abgesägt werden, um Zugang zum Dorf zu erhalten. Nach bestandener erster Prüfung zogen beide Wehren, die Festdamen und Schirmherr Dekan Frank Wagner mit Gattin, begleitet von dem Musikverein Mönchsdeggingen, in einem festlichen Umzug durch das Dorf. Am Feuerwehrhaus angekommen, begann der eigentliche Festakt. Zunächst trugen die Festdamen ein Gedicht vor, das die offizielle Bitte um die Patenschaft enthielt. Doch damit war es nicht getan, zuerst mussten drei Spiele absolviert werden. Beim 1. Spiel mussten sich der 1. und 2. Kommandant, sowie der 1. und 2. Vorsitzende im Torwandschießen mit Leinenbeutel beweisen. Das 2. Spiel war ein Wissenstest mit Fragen über beide Wehren. Das Spiel wurde von 1. Kommandant Florian Berchtenbreiter und Ehrenkommandant Gerhard Stegner bestritten. Der komplette Vorstand war beim 3. Spiel gefordert. Hier musste Wasser durch eine Eimerkette vom Bach bis zu einer Kübelspritze befördert werden, um ein kleines Feuer zu löschen. Der Haken daran war, das die Eimer immer kleiner wurden und dazu noch Löcher hatten. Nachdem die Spiele erfolgreich absolviert wurden, fand sich der Vorstands der Hohenaltheimer Feuerwehr auf einem Balken knieend wieder, um nun endgültig um die Zusage zur Patenschaft zu bitten. Das Bitten wurde nun erhört und der Übernahme des Patenamtes zugestimmt. Es folgte eine ausgelassene Feier mit Essen und bester Unterhaltung durch den MV Mönchsdeggingen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!