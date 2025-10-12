Dekan Frank Wagner übernimmt Schirmherrschaft

Die Feuerwehr Hohenaltheim blickt vom 23. bis 25. Mai 2026 auf Ihr 150-jähriges Bestehen zurück. Aus diesem Grund haben sich der Vorstand und die Festdamen auf den Weg gemacht, um bei Dekan Frank Wagner, gebürtiger Hohenaltheimer, um die Übernahme der Schirmherrschaft zu bitten. Die offizielle Bitte wurde in Gedichtform vorgetragen und mit Übergabe von kleinen Präsenten, wie dem Schirmherrnschirm und einem Blumenstrauß ausgeschmückt. Mit dem erfolgreichen Schirmherrnbitten ist nun ein weiterer Schritt hin zum Jubiläumsfest gemacht. Bei bester Stimmung, ließ man den Abend gemeinsam ausklingen. Und so steigt die Vorfreude auf ein rauschendes Fest im Mai 2026.

