Im Rahmen einer Aktion des Vereins für Gartenbau und Landespflege Hohen-und Niederaltheim erhielten Kinder der beiden Dörfer im Mai einige Sonnenblumenkerne. Die Kerne wurden in Töpfe oder in den Garten gesät, und die Kinder konnten das Heranwachsen der Pflänzchen zu großen Sonnenblumen beobachten. Während einer Veranstaltung auf dem Gartengelände des Vereins wurden die 14 Kinder, die an der Aktion teilgenommen hatten, mit Preisen geehrt. Die größte Sonnenblume wuchs bei Hendrik Funk aus Niederaltheim heran. Sie wurde eine Riesensonnenblume mit 3,33m.

