Zuckerguss-Bäckerin aus Holheim backt grundsätzlich mit Dinkelmehl

Mehr als 90 Rezepte finden sich in der neuen Ausgabe des Backheftes "Zuckerguss". Eines davon hat eine Rieserin beigesteuert: Ein "Dinkel-Nüssli".

Es ist wieder soweit: Das neue Zuckerguss-Backheft ist erschienen. Auf 80 Seiten finden sich mehr als 90 Rezepte von Leserinnen und Lesern der Augsburger Allgemeinen. Unter den Bäckerinnen und Bäckern, die die Rezepte eingesendet haben, findet sich auch dieses Mal wieder Sabrina Beck aus Hohlheim. Die Rieserin hat es schon mit mehreren Rezepten in die Hefte geschafft.

"Scheinbar sind meine Rezepte ganz gut, wenn sie immer wieder genommen werden", meint die Bäckerin und lacht. Diesmal hat sie einen Kuchen eingesendet: Er heißt Dinkel-Nüssli. Darauf gehört eine Zimtglasur. Das Rezept erinnere sie an eine Backmischung für Nusskuchen, die sie an das Backen in ihrer Kindheit erinnerte. Mit solchen Backmischungen habe sie das Backen begonnen, sagt Sabrina Beck. Die Zimtglasur mag sie aus ähnlichem Grund, "früher haben wir die immer alle extra runtergegessen", erzählt sie.

Sabrina Beck backt schon seit ihrer Kindheit

Sabrina Beck backt grundsätzlich erst mal alles mit Dinkelmehl, weil es gesünder, nährstoffreicher und leichter verdaulich sei. Deshalb greift sie lieber zu der gesünderen Alternative als zum Weizenmehl. Beck backt schon seit ihrer Kindheit, sie mag diese Art der Beschäftigung. Angefangen hat das, indem sie ihrer Mutter beim Backen geholfen hat.

Sie backt sehr gerne Zimtschnecken und seit neuestem jetzt auch Dinkelbrote: "Ich backe immer am Sonntag für die ganze Woche und friere dann ein. Und wenn wir dann frisches Brot brauchen, kann ich es einfach herausholen." Die Holheimerin kocht aber auch leidenschaftlich: "Eigentlich ist das Erste, wenn ich nach Hause komme, für meine Familie zu kochen." Das neue Zuckerguss-Heft ist im November erschienen und über den Shop der Augsburger Allgemeinen oder in der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten in der Deininger Straße 8 in Nördlingen erhältlich.