Klima-Forum bei Taglieber: Klimaschutz mit Holz

Welch große Bedeutung Holz für den Klimaschutz hat, wurde einmal mehr am Wochenende bei einem Klima-Forum bei Taglieber-Holzbau in Oettingen deutlich. Mit dem Rohstoff Holz zu bauen, sei nachhaltiger Klimaschutz, hieß es bei der Veranstaltung, die unter anderem das Ziel hatte, in der Bevölkerung das Bewusstsein zu wecken, dass jeder Einzelne beim Schutz von Umwelt und Klima gefordert sei. Gerade der Holzbau könne den Ausstoß der schädlichen CO 2 -Emmissionen reduzieren oder mitunter ganz vermeiden.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erwin Taglieber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis