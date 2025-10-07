Großzügige Spende der FFW Hürnheim

Anlässlich des 150-jährigen Gründungsjubiläums der FFW Hürnheim in diesem Jahr, war es den Verantwortlichen ein großes Bedürfnis, dem Evang. Kindergarten Ederheim (derzeit wegen Neubau beheihmatet im Ortsteil Hürnheim) einen Herzenswunsch zu erfüllen. Zwei XXL-Sonnenschirme spendete die FFW Hürnheim dem Kindergarten. Die Kinder und Mitarbeiterinnen sagen: "Danke von Herzen, dass ihr an uns gedacht habt!"

