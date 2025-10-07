Icon Menü
Hürnheim: Großzügige Spende der FFW Hürnheim

Hürnheim

Großzügige Spende der FFW Hürnheim

Kindergarten freut sich über neue Sonnenschirme
Von Christiane Meier-Gerke
    Mitglieder der FFW Hürnheim, Lena Kirchner (Leitung), Christiane Hofer & Kinder
    Mitglieder der FFW Hürnheim, Lena Kirchner (Leitung), Christiane Hofer & Kinder Foto: Lisa Schwarz

    Anlässlich des 150-jährigen Gründungsjubiläums der FFW Hürnheim in diesem Jahr, war es den Verantwortlichen ein großes Bedürfnis, dem Evang. Kindergarten Ederheim (derzeit wegen Neubau beheihmatet im Ortsteil Hürnheim) einen Herzenswunsch zu erfüllen. Zwei XXL-Sonnenschirme spendete die FFW Hürnheim dem Kindergarten. Die Kinder und Mitarbeiterinnen sagen: "Danke von Herzen, dass ihr an uns gedacht habt!"

