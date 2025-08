Spannende Projekttage zum Schuljahresausklang

Zum Ausklang des Schuljahres erlebten rund 70 Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen spannende und lehrreiche Projekttage. Für einen Praxistag in der heimischen Natur kamen die Kinder in fünf Gruppen aufgeteilt, mit viel Neugier und Begeisterung an den Forellenbach unterhalb der Burgruine Niederhaus, um unter dem Motto „Leben im Wasser – Was lebt im Wasser und man sieht es nicht?“ ein interessantes Stück Natur in unserer näheren Heimat zu erkunden. Fachkundig betreut wurden sie dabei von Mitgliedern des Riesen Naturschutzvereins, insbesondere von dem engagierten Naturschützer André Holzinger unterstütz von Erich Rieder. Im Mittelpunkt standen die Kleinlebewesen unserer Bäche wie Insektenlaven, besondere Kleinfische, Muscheln und Wasserschnecken. Die Schüler sollten zunächst mit einfachen Küchensieben Tiere aus dem Wasser fangen, diese anschließend sortieren und bestimmen. Zum Abschluss erfolgte mithilfe einer Bewertungs-Tabelle eine Einschätzung der Gewässerqualität – eine wichtige Aufgabe, die nicht nur Wissen, sondern auch Umweltbewusstsein fördert. Besonders bemerkenswert: André Holzinger, der den Schülern interessante Informationen und kleine Geschichten bot, wurde für sein großes Engagement im Bereich kleiner Fließgewässer – unter anderem als „Bachpate“ – mit dem Grünen Engel des Bayerischen Umweltministeriums ausgezeichnet. Trotz zeitweiser widriger Witterungsverhältnisse war es ein rundum gelungener Schuljahresabschluss mit wertvollem Lerneffekt! Die gelungene Kooperation zwischen theoretischer Schule und praktischem Naturerlebnis wird fortgesetzt. Danke an alle Beteiligten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!