Zwei Rudel in der Nachbarschaft: Wird der Wolf zum Problem im Ries?

Er ist schon lange kein Exot mehr in Deutschland – der Wolf. Und je mehr Exemplare des Beutetieres durch die Lande streifen, desto größer wird die Diskussion. Schließlich reißt er Nutztiere und sorgt so in manchen Regionen für beträchtlichen Schaden. Nun plant die Europäische Union seinen Schutzstatus abzusenken und somit den Abschuss zu erleichtern. Im Landkreis Donau-Ries sorgt vor allem eine Tatsache für Angst.

