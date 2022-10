Harry G serviert in Nördlingen "Grantigkeit mit reichlich Humor"

Am 4. November gastiert der bayerische Comedian Markus Stoll alias Harry G in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen. Ein Gespräch über Beruf, Karriere und seinen Auftritt in Nördlingen.

Hallo, Herr Stoll. Sie treten in Kürze in Nördlingen auf. Was verbinden Sie mit der Riesmetropole?



Markus Stoll: Sehr viel, ich war ja schon bei drei Auftritten da. Nach Möglichkeit jogge ich durch die jeweilige Gegend. Rund um Nördlingen ist mir daher die herrliche Landschaft mit Marienhöhe, Alte Bürg und dem Geopark in bester Erinnerung.

Ihre Bühnenfigur ist Harry G, eine Art bayerischer Schwadroneur und Filou. Wie würden Sie ihn charakterisieren?



Stoll: Es steckt naturgemäß viel von mir selbst in dieser Figur. Seine Grundhaltung ist grantig, lästernd und bissig, aber auch humorvoll. Er beobachtet gerne und was ihm negativ auffällt, das wird dann auf der Bühne satirisch gewürdigt.

„Hoamboy“ ist bereits Ihr drittes Comedy-Programm, das Sie jetzt in Nördlingen präsentieren. Haben Sie den Harry G darin weiterentwickelt?



Stoll: Die Entwicklung des Harry G findet natürlich statt, parallel zur eigenen. Mit inzwischen 43 Jahren und zwei Kindern im Vorschulalter bin auch ich inzwischen im „Erwachsenenleben“ angekommen. Aber im Wesenskern ist der Kerl auf der Bühne der alte geblieben.

Sie gelten in der Szene als eine Art Multi-Talent. Neben Ihren erfolgreichen Bühnenshows als Harry G waren Sie noch in Gastrollen bei TV-Serien und Filmen, etwa „Rosenheim-Cops“ oder „Sauerkrautkoma“, zu sehen und produzieren ein regelmäßiges Comedy-Format im Rundfunk sowie Video-Clips auf YouTube. Was machen Sie am liebsten?



Stoll: Am liebsten sind mir natürlich die Bühnenauftritte, weil es ein großartiges Gefühl ist, Hunderten von Zuschauern live und unmittelbar Spaß zu bereiten. Bevorzugt setze ich auf bewährte, eingespielte und erfolgreiche Formate. Aber im Prinzip mache ich alles gerne, weil es für eine Abwechslung sorgt, die mir guttut.

Wie sind Sie durch die für alle Künstler schwierige Corona-Zeit gekommen?



Stoll: Eigentlich ganz gut, ich hatte immer zu tun. In dieser Zeit ist zum Beispiel auch die sechsteilige TV-Produktion „Der Beischläfer“ entstanden. Trotz diverser Einschränkungen, etwa den reduzieren Zuschauerzahlen, war ich also stets beschäftigt, und dafür bin ich dankbar.

Arbeiten Sie derzeit auch an neuen Projekten?



Stoll: Es existieren einige Pläne, an deren Umsetzung noch gefeilt wird. Mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben.

Worauf dürfen sich die Zuschauer bei Ihrer Show in Nördlingen freuen?



Stoll: Ich freue mich sehr auf den Auftritt im Ries. Die Besucher sollen zwei Stunden lang abschalten, loslassen und vor allem lachen. Es wird ihnen auf jeden Fall eine gehörige Portion „Grantigkeit“ mit reichlich Humor serviert.

Info



Tickets: Die Veranstaltung findet am Freitag, 4. November, um 20 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen statt. Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen, unter anderem bei den Rieser Nachrichten.