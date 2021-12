Opposition statt Staatssekretär: Ulrich Lange im Interview

Plus CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange stand immer auf Regierungsseite. Er hätte sich vorstellen können, einen wichtigeren Posten anzunehmen - bis zur Wahlniederlage.

Herr Lange, Sie hatten sich den Ausgang der Bundestagswahl sicher anders vorgestellt?



Ulrich Lange: Es ist eine Enttäuschung, ja. Aber uns war schon bewusst, dass das alles sehr unsicher war. Die Umfragen haben da ein klares Bild gezeichnet, die Grundstimmung war einfach nicht auf unserer Seite.