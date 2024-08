Von Kriminalfällen zu archäologischen Rätseln: Das Isotopenlabor im Rieskrater-Museum

Knochen der vermeintlichen Leiche Rosa Luxemburgs, die in der Berliner Charité vor Jahren aufgetaucht sind, hat Professor Stefan Hölzl schon untersucht. Denn was vielen unbekannt sein dürfte: Das Rieskrater-Museum ist ein Forschungsmuseum und Direktor Hölzl, der in München noch eine außerplanmäßige Professur für Geologie und Isotopengeochemie innehat, betreibt ein chemisches Isotopen-Labor im Zerin (Zentrum für Rieskrater- und Impaktforschung Nördlingen). Das Forschungs-, Bildungs- und Dokumentationszentrum befindet sich in einem Nebengebäude des Museums. In seinem Labor führt Hölzl neben Herkunftsbestimmungen von Geomaterialien auch forensische, archäologische und lebensmittelanalytische Untersuchungen durch – oftmals als Dienstleister im Auftrag für die Rechtsmedizin, Bundes- und Landeskriminalämter, für Lebensmittelbehörden, Denkmalämter und Universitäten.

Stefan Hölzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kriminalfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Khaled El Masri Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis