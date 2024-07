Feuerwerk als Höhepunkt: Oettingen feiert die Jakobi-Kirchweih

Einen Tag nach dem Gedenktag des Heiligen Jakobus, am Freitag, 26. Juli, ist die Jakobi-Kirchweih in Oettingen mit dem Auftakt am Marktplatz und Festzug zum Zelt an der Wörnitz sowie Bieranstich durch Bürgermeister Thomas Heydecker gestartet. Das Stadtoberhaupt hatte nach dem Aufmarsch der Oettinger Stadtkapelle und der Blaskapelle Lehmingen in einer kurzen Ansprache am Marktplatz den vielen Mitwirkenden und dem gesamten Helferteam seinen Dank ausgesprochen.

Überlegt habe man in der Verwaltung, so Heydecker, ob der Kirchweihauftakt mit dem Start der Olympischen Spiele verknüpft werden könnte. Zahlreiche Parallelen, Goldmedaillen und goldener Gerstensaft, mit Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner und MdB Ulrich Lange prominente Gäste wie bei Olympia, einen grandiosen Fahneneinzug oder internationale Beteiligung wie die Freunde aus Norwegen und Frankreich, führte das Stadtoberhaupt an. Das bekannte Motto „Dabei sein ist alles“ bezog Heydecker auch auf die Kirchweih und reihte sich nach dem Tanz auf dem Marktplatz hinter dem von der Oettinger Brauerei gestellten Pferdegespann mit den geschmückten Fässern in den Festzug ein.

Icon Galerie 31 Bilder Am Samstagabend fand in Oettingen wieder das Wasserfest im Rahmen der Jakobi-Kirchweih statt, danach gab es das Feuerwerk. Unser Fotograf hat die Impressionen eingefangen.

Drei Schläge braucht Bürgermeister Thomas Heydecker zum Fassanstich

Nach mit drei Schlägen geglücktem Bieranstich prosteten sich Brauer, Festwirt, Hauptamtsleiter, Bürgermeister und Brauerei-Chefin mit der ersten Kirchweihmaß zu. Gleich zu Beginn des Abends war das Festzelt gut gefüllt, dank des „Abends der Betriebe“. Sich in ungezwungener Atmosphäre an einen Tisch zu setzen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Alltag und Arbeit für einen Abend vergessen, wurde von den Gästen positiv angemerkt. Die gute Laune ließen sich die Besucherinnen und Besucher auch am Samstag nicht von so manchem Regenschauer vermiesen.

Ein Höhepunkt der Jakobi-Kirchweih war am Samstagabend das Wasserfest mit Bootskorso. Die Gruppen ließen ihrer Kreativität freien Lauf, sei es das Queen-Tribute samt Freddie-Mercury-Schnurrbart, dem Einblick in Unterwasserwelten oder Feierstimmung - vom Volleyball-Strand bis zum Après-Ski.

Feuerwerk findet bei Jakobi-Kirchweih 2024 wieder statt

Icon Galerie 16 Bilder Am Freitagabend wurde die Jakobi-Kirchweih in Oettingen eröffnet. Eindrücke vom Marktplatz, dem Festgelände und aus dem Festzelt.

Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal eine Lasershow statt des üblichen Feuerwerks bei der Kirchweih. Im Jahr 2022 musste das Feuerwerk aufgrund der großen Trockenheit abgesagt werden. Das Fazit im Jahr 2023 war gemischt, Kritik hatte sich aber daran entfacht, dass man an vielen Stellen von der Lasershow nicht allzu viel gesehen habe. Daher hatte sich die Stadt wieder für das Feuerwerk entschieden, das am Samstagabend den Himmel erleuchtete und in diversen Fontänen, Sternen und Fächern funkelte.

Am Sonntag fand in der Jakobus-Kirche der Kirchweih-Gottesdienst statt, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor und der Dekanatskantorei. Unmittelbar danach brachten sich die historischen Bulldogs und Schlepper in Position. Die Stadt hatte zum fünften Schleppertreffen eingeladen. Fahrzeuge mit Baujahr 1975 und älter konnten sich anmelden und präsentierten sich bei der nachmittäglichen Rundfahrt durch die Residenzstadt.

Noch die Kirchweih nicht vorbei: Am Montag ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet, ab 14 Uhr gibt es bei den Schaustellerbetrieben beim Familiennachmittag ermäßigte Preise. Für 14 Uhr ist der Auftritt der Kinder- und Jugendtanzgruppe „SVNE-Dancers“ vorgesehen, anschließend der traditionelle Hammeltanz und um 17.30 Uhr tritt die Showtanzgruppe „Time to dance Oettingen“ auf. Ab 19 Uhr spielt die Band „Die Oberbayern“ zum Kirchweihausklang. Als „Nachschlag“ gibt’s am Dienstagabend im Festzelt Kabarett. Vince Ebert kommt ab 20 Uhr mit seinem Programm „Vince of Change“ auf die Bühne. (mit AZ)