So schön war die Jakobi-Kirchweih in Oettigen

Wetterkapriolen bestimmten die diesjährige Jakobi-Kirchweih in Oettingen. Der Auftakt am Freitagnachmittag mit Musik und Tanz war noch trocken und der Festzug zum Festzelt mit Bieranstich – Bürgermeister Thomas Heydecker zapfte mit vier Schlägen das erste Kirchweihfass an – am Abend der Betriebe konnte gewohnt stattfinden. Weniger attraktiv war das Wetter zum Festplatz- und Festzeltbetrieb am Samstag, aber der Regen ließ beim Wasserfest samt Feuerwerk und beliebtem Bootskorso nach.

