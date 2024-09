Die lange Geschichte der Juden in Bayern und Schwaben: Vortrag in Hainsfarth

„Jüdinnen und Juden sind die ältesten Bayern und Schwaben“: Das hat Professor Dr. Klaus Wolf in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth betont. Der Vorsitzende des Vereins „Netzwerk jüdische Geschichte und Kultur in Schwaben e.V." und der Synagogenstiftung Ichenhausen kam für einen Vortrag zum Thema „Schwäbisches Landjudentum und der Heimatbegriff in Bayern – Historische Aspekte“ ins Ries. Wolf wurde bereits ein Preis für gute Lehre an der Uni Augsburg verliehen - zu Recht, wie sein Vortrag zeigen sollte.

Friedrich Wörlen