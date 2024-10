Jugendliche beim Versuch, Kosmetika zu stehlen gestoppt

Eine 15- und eine 16-Jährige sind am Mittwoch in der Nördlinger Straße in Oettingen beim Diebstahl ertappt worden. In der Drogerie schlug laut Polizei die Diebstahlsicherung an, als die zwei Jugendlichen das Geschäft verlassen wollten. Die 15- und 16-Jährige wurden von der Verkäuferin aufgehalten und diese stellte fest, dass die beiden Kosmetika im Wert von 55 Euro in ihre Taschen gesteckt hatten. Sie erhalten eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)

