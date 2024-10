Parfüm und Make-up eingesteckt: Zwei Mädchen werden von Angestellten erwischt

Zwei 14-jährige Mädchen sind am Montag in Nördlingen beim versuchten Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, entfernten die beiden jeweils von einem Parfümtester die Etiketten und steckten sie anschließend in ihre Jackentaschen. Eines der Mädchen entwendete außerdem noch einen Concealer. Die beiden wurden vor dem Passieren des Kassenbereichs von einer Angestellten angesprochen und ins Büro gebeten. Auch wenn es nur der Versuch eines Diebstahls war, ist diese Handlung strafbar. Die Waren hatten einen Gesamtwert von 245 Euro. (AZ)

Parfüm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis