15-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

Ein 15-Jähriger ist am Freitag dabei erwischt worden, wie er gleich mehrere Tafeln Schokolade klauen wollte. Gegen 19.20 Uhr befand sich der Junge mit seiner Mutter beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße. Dabei steckte er sich mehrere Tafeln Schokolade in seine Jackentasche und ging aus dem Geschäft, ohne diese auch bezahlen zu wollen. Der Wert der am Ende gefundenen Waren beträgt etwa 14 Euro. (AZ)

