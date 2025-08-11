Jugendlicher flüchtet mit Motorroller vor der Polizei

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat am Sonntag, 10. August, in Wassertrüdingen gegen 20.15 Uhr einen Jugendlichen auf einem Motorroller ohne Kennzeichen festgestellt. Die Beamten versuchten durch Anhaltezeichen den Rollerfahrer zum Anhalten zu bewegen. Dieser versuchte sich jedoch der Kontrolle zu entziehen, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit über die Dinkelsbühler sowie Opfenrieder Straße, benutzte den Gehweg und missachtete sämtliche Verkehrsregeln, so die Beamten. Trotz mehrfacher Versuche, den jungen Mann anzuhalten, sei es diesem gelungen, über einen gesperrten Fußgängerbereich zu entkommen.

Die Beamten konnten jedoch kurze Zeit später den Fahrer ausfindig machen. Die Polizei stellte den Roller sicher und übergab den Jugendlichen schließlich an seine Eltern. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung auf die Polizeiinspektion in Dinkelsbühl gebracht. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen mehrerer Straftaten, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ermittelt. (AZ)