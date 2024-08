15-Jähriger stiehlt Anglerzubehör aus Baumarkt

Ein Mitarbeiter hat am Montag in einem Baumarkt in der Hofer Straße in Nördlingen einen Ladendiebstahl beobachtet. Wie die Polizei berichtet, beobachtet der Mitarbeiter gegen 15 Uhr, wie ein 15-jähriger Junge Waren einsteckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Dabei handelte es um Angelzubehör im Wert von etwa 50 Euro. Der 15-Jährige wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Er erhält nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. (AZ)

Baumarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hofer Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis