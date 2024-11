14-Jährige stehlen in Nördlinger Drogerie

Ein Fall von Ladendiebstahl hat sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in Nördlingen ereignet. Zwei 14-jährige Mädchen entwendeten laut Polizeibericht in einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße Waren im Gesamtwert von 50 Euro. Hierbei wurden sie von einer Angestellten des Drogeriemarktes beobachtet. Die beiden Mädchen wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl. Beide erhielten für den Drogeriemarkt ein Hausverbot. (AZ)

