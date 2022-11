Fessenheim

vor 35 Min.

Jungbauernkalender 2023: Fotografiert in Graz, gefeiert in Fessenheim

Lisa-Marie Schüssler aus Daxberg in Bayern ist im Jungbauernkalender 2023 zu sehen. Die Bilder werden am Samstag in Fessenheim offiziell veröffentlicht.

Plus Die bayerischen Jungbauern stellen den Kalender mit den steirischen Jungbauern auf neue Beine. Die Party zur Veröffentlichung steigt in Fessenheim.

Von Ann-Kathrin Wanger Artikel anhören Shape

Die Neuerscheinung des Jungbauernkalenders 2023 wurde von Käuferinnen und Käufern, aber auch von den Organisatoren und Organisatorinnen ungeduldig erwartet. Einer Pressemitteilung zufolge posierten dafür bereits im Juni Männer und Frauen in der Steiermark, östlich von Graz. Nach einer strengen Bilderauswahl ging der Kalender in den Druck. „Wir sind sehr stolz auf diesen neuen Kalender, der die Vielfalt der Landwirtschaft präsentiert“, so Magdalena Eisenmann, Landesvorsitzende der bayerischen Jungbauernschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen