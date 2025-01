Zwei Mädchen gehen in Nördlingen auf Diebestour

Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in der Nördlinger Raiffeisenstraße hat am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, zwei Mädchen dabei beobachtet, wie sie die Etiketten von mehreren Waren entfernten. Wie die Polizei berichtet, steckten die Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren die Artikel dann in ihre Jackentaschen. Bei einer Überprüfung konnten Waren aus dem Verbrauchermarkt im Wert von 25 Euro bei den beiden Mädchen festgestellt werden. Außerdem fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut aus einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße im Wert von circa 25 Euro. Die beiden Minderjährigen wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)

