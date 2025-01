Polizei stoppt E-Scooter, auf dem zwei Personen fahren

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag eine 19-Jährige mit einem E-Scooter gestoppt, weil sie verbotenerweise eine weitere Person mit an Board hatte. Die Kontrolle fand gegen 2.30 Uhr in der Nördlinger Straße in Oettingen statt. Die Polizisten teilen weiterhin mit, dass sie bei der jungen Frau Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein freiwilliger durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp mehr als 0,5 Promille. Die junge Frau durfte nicht weiterfahren. (AZ)

