Kaisheim

19:00 Uhr

Der Topaz ist eher Tafel- und Kuchenapfel als Wirtschaftsobst

Plus Die tschechische Apfelsorte Topaz wächst auch im Landkreis Donau-Ries. Er ist zwar anfällig für Apfelläuse und Feuerbrand, zeigt aber eine hohe Schorfresistenz.

Von Ralf Hermann Melber

Reist man im ICE von Donauwörth nach Norden, lugt links die Kirchturmspitze Mündlings hervor. Rechts ist vom Kaisheimer Ortsteil Gunzenheim nur der Waldfriedhof zu sehen, der von dem gleichen Mann gestiftet worden ist wie die Villa, in der ein ehemaliger Bischof wohnt. In einem Garten dieses Orts befinden sich alte wie neue Apfelsorten. Ein Mann, der sich auf das Veredeln verstand, lebt nicht mehr, aber die Nachfahren pflegen und schätzen den Bestand, in dem sich neuere Sorten wie der Topaz befinden.

