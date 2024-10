Deshalb hängen jetzt Kameras vor den Nördlinger Stadttoren

Damit ist CSU-Stadtrat Dr. Heinrich Richter so gar nicht einverstanden: Vor allen fünf Nördlinger Stadttoren wurden vor Kurzem Kameras angebracht. Sie registrieren, wie viele Menschen in die Altstadt fahren, radeln oder laufen - und wie viele sie wieder verlassen. Er sehe massiv die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger missachtet, schimpft Richter am Dienstagabend im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates, da komme man doch in einen Überwachungsstaat: „Ich betrachte die Maßnahme sehr kritisch.“

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadttor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis