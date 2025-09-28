Purcell und Nirvana: Kammerorchester vereint Klassik mit Grunge

Sie haben es wieder getan. Und sie haben wieder begeistert. Das Stuttgarter Kammerorchester hat im Rahmen der Oettinger Residenzkonzerte ein sensationelles Crossover-Konzerterlebnis präsentiert: Das Weltklasse-Ensemble verband Henry Purcell (1659 - 1695) mit Kurt Cobain (1967 - 1994) und lieferte damit ein genauso ungewöhnliches wie begeisterndes Konzert wie vor Jahresfrist mit Vivaldi und Iron Maiden.

Henry Purcell als einer der bedeutendsten Komponisten des englischen Hochbarocks trifft auf Kurt Cobain, der als Frontmann von Nirvana als einer einflussreichsten Musiker der 90er gilt und eine eigene Musikrichtung kreierte: den Grunge. Purcell beschränkte sich nicht allein auf die Komposition von Bühnenwerken, sondern schrieb unter anderem auch Kantaten, Kammermusik, Lieder und Oden. Empfindsamkeit, das Gefühl von Einsamkeit, die Gegensätze von Lebenshunger und Todeswunsch und auch die Frage nach Paradies und Hölle finden sich in den Werken des zu seinen Lebenszeiten bereits als berühmtesten englischen Komponisten gefeierten Purcell ebenso wieder wie in den Songs von Nirvana.

Kurt Cobain: Sein Tod löste Schockwellen aus

Deren Chef, Kurt Cobain, die Ikone jener Zeit, nahm sich mit nur 27 Jahren das Leben und löste damit eine Schockwelle in der Musik aus. Doch die Musik von Nirvana lebt weiter, wird auch heute gern von Cover-Bands gespielt und darf auf keiner Party fehlen. Die beiden Komponisten, die nur auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben - obwohl im Begriff Barock ja schon der Hardrock angedeutet ist - haben sich im Musikerhimmel sicherlich diebisch gefreut und genossen, was die Spitzenmusiker aus Stuttgart aus Purcells „Overtüre g-Moll Z. 722, verkoppelt mit Nirvanas „Something in the Way“ gemacht haben. Oder wie Purcells „Chaconne in g-Moll Z. 730“ buchstäblich mit „Smells like Teen Spirit“ verschmolz.

Und weil das Konzert dann vielleicht viel zu schnell vorbei sein könnte, hat das Ensemble, so Orchestervorstand und Cellist Nikolaus von Bülow, „als kleines Zwischenspiel“ sogar noch „Music for a While“ mit Metallicas „The Blue and the Gray“ kombiniert. Ein ganz besonderer Höhepunkt war allerdings der Auftritt des in Südafrika geborenen Countertenors Christopher Ainslie, der Purcells Lieder mit einer derartigen Innigkeit interpretierte, dass beinahe atemlose Stille im Auditorium herrschte. Kein Wunder, gilt Ainslie als Rockstar der Barockoper (New York Times), der regelmäßig das Publikum zwischen Covent Garden und Carnegie Hall verzückt und dem im Oettinger Festsaal in nichts nachstand. Sein „The Cold Song“ aus King Arthur ging derart unter die Haut, dass der Begriff „Barockstar“ mehr als angebracht war.

Als nächstes knöpft sich das Kammerorchester David Bowie vor

Das anschließende „Lithium“ von Nirvana, eine Hard-Rock-Hymne, klang dagegen eigentlich schon fast bieder. Zwei Zugaben erklatschte sich das Publikum, nochmal Nirvana und ganz zum Schluss den Höhepunkt da capo: „The Cold Song“. So kurz das Konzert im Festsaal war, etwa 70 Minuten, desto aufschlussreicher war das „Meet and Greet“ mit den Musikerinnen und Musikern, das im Anschluss auf den Gängen des Hauses möglich war. So verriet Orchestervorstand von Bülow, welche Aktivitäten und Pläne das Orchester aktuell umtreiben, so zum Beispiel Projekte mit Augmented Reality oder KI, genauso wie Schulkonzerte (Schneewittchen) oder Hitchcocks „Psycho“ live. Piotr Szabat (1. Violine) verriet, dass das Ensemble schon ein neues Komponisten-Gespann im Auge habe. Der Jüngere steht fest: David Bowie. Ansteckend war den ganzen Abend lang die Begeisterung der Musikerinnen und Musiker für ihr Tun und die Leidenschaft, die sie spielend auf das Publikum übertrugen.