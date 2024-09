Wie sieht es mit den Kindergarten- und Krippenplätzen im Ries aus?

Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen in Deutschland über 400.000 Plätze in den Kindertageseinrichtungen. Zwar habe es Fortschritte beim Ausbau von Angeboten gegeben. Allerdings sei gleichzeitig der Bedarf deutlich gestiegen, heißt es. Immer mehr wünschten sich eine Betreuung ihrer Sprösslinge, nicht zuletzt, weil beide Elternteile arbeiten würden. Im Ries ist die Situation weit entspannter, wie eine Umfrage unserer Redaktion in einigen Kommunen ergab.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis