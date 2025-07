Konzert an einem Sommerabend: Kleiner Bezirksposaunenchor begeistert in Hohenaltheim

Im dreißigsten Jahr nach seiner Gründung hatte der „Kleine Bezirkschor“ des Posaunenbezirks Donau-Ries kürzlich zu einem „Konzert an einem Sommerabend“ in die St. Johannes-Kirche in Hohenaltheim eingeladen. Der Chor besteht aus 34 Amateurmusikerinnen und -musikern aus dem gesamten Ries „von Auhausen bis Brachstadt und von Bopfingen bis Döckingen“. Der Obmann der Rieser Posaunenchöre, Pfarrer Reinhard Caesperlein, begrüßte das Publikum und gab im Verlauf des Abends immer wieder Erläuterungen zu den einzelnen Musikstücken.

