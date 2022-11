Kleinerdlingen

Kleinerdlinger müssen umziehen: Christmette mit Tieren im Stadel

In einem Stadel wird die katholische Gemeinde in Kleinerdlingen die Christmette feiern. Bis der entsprechend hergerichtet ist, ist noch einiges an Arbeit nötig. Unser Bild zeigt links Stadtpfarrer Benjamin Beck und rechts Mesner Josef Sienz.

Plus Jesus wurde einst in einem Stall geboren, die Kleinerdlinger feiern Weihnachten in einem Stadel. Auf die Idee kam der Pfarrgemeinderat aus der Not heraus.

Jedes Kind weiß, wo das Jesuskind einst geboren wurde: In einem Stall, zwischen Ochs und Esel. Und Maria legte das Baby auch nicht in eine mit weichen Kissen ausgepolsterte Wiege, sondern in eine Futterkrippe mit Stroh. Wenn in Kleinerdlingen am 24. Dezember in der Christmette an den Ursprung des Weihnachtsfestes erinnert wird, dann werden die Gläubigen das sehr gut nachfühlen können: Der Gottesdienst wird im Nördlinger Stadtteil an Heiligabend nämlich in einem landwirtschaftlichen Stadel gefeiert. Sogar Tiere sollen dabei sein. Ganz freiwillig zieht die Kirchengemeinde allerdings nicht um.

