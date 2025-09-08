Icon Menü
Kleinerdlingen: VDH Begleithundeprüfung beim Hundesportclub Ries

Kleinerdlingen

VDH Begleithundeprüfung beim Hundesportclub Ries

VDH Begleithundeprüfung abgelegt
Von Tanja Gloning für HSC Ries
    • |
    • |
    • |
    Von links rechts Gabi Husel mit Nala Helga Michael mit Fay Viola Rückert mit Chutney Richterin Renate Kalteis Sandra Schlembach mit Honybee Prüfungsleiter Ralf Fischer Anke Zellinger mit Leni Patricia Appel mit Zoe Emilia Helbig mit Lennox Andrea Eberhard mit Max Tanja Gloning mit Caja Foto: Giggi Busse

    Die Unterordnung und Verkehrsprüfung vom VDH erfolgreich bestanden hieß es letzte Woche beim Hundesportclub Ries in Kleinerdlingen. Neun Mensch Hund Teams legten bei VDH Richterin Renate Kalteis mit Bravour die Begleithundeprüfung ab. Sehr erfreute es uns, dass auch die Jugend sich der Prüfung mit Erfolg stellte.

