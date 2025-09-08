VDH Begleithundeprüfung beim Hundesportclub Ries

Die Unterordnung und Verkehrsprüfung vom VDH erfolgreich bestanden hieß es letzte Woche beim Hundesportclub Ries in Kleinerdlingen. Neun Mensch Hund Teams legten bei VDH Richterin Renate Kalteis mit Bravour die Begleithundeprüfung ab. Sehr erfreute es uns, dass auch die Jugend sich der Prüfung mit Erfolg stellte.

