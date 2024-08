Klimacamp kommt nach Nördlingen

Nördlingen bekommt ein Klimacamp. Am kommenden Wochenende, 11. August, planen Aktivisten, ihr Camp vor der Sankt-Georgs-Kirche aufzuschlagen, wie Lino Krüger, einer der Organisatoren bestätigt. Am Donnerstag hat es ein Gespräch mit den Verantwortlichen, unter anderem der Stadt Nördlingen, gegeben. Bisher ist das Camp für eine Woche geplant, ein „offenes Ende“ sei aber denkbar, sagt Krüger. „In Augsburg ist man auch nur mit einer Woche gestartet. Bis jetzt ist es so angemeldet, dass es erst endet, wenn wir das entscheiden.“ Bis Ende Juli haben Aktivisten in Augsburg campiert, gestartet war das Camp 2020. Man wolle jetzt in allen Teilen Deutschlands die bürgerliche Klimagerechtigkeit vorantreiben“, sagt Krüger.

