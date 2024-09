Klimacamp führt Kooperationsgespräche mit Parteien und dem Bund Naturschutz

Das Klimacamp am Marktplatz suchte am Wochenende den Dialog mit Politikern und einem Vertreter des Bund Naturschutz aus der Region. Die Initiatoren wollten nach eigenen Angaben ihre Gäste auf ihre Anliegen aufmerksam machen und diese um Unterstützung bitten. Am 20. September soll eine Fridays-For-Future-Demonstratin in Nördlingen stattfinden, kündigten die beiden Verantwortlichen, Lino Krüger und Lukas Reiner, an.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärten sie, dass sie mit ihrem Camp noch länger bleiben wollten und nicht daran denken würden, es abzubauen. Mit den bisherigen vier Wochen seien sie zufrieden. Die Gespräche im Camp verliefen unterschiedlich. Es gebe Unterstützung, aber auch deutliche Kritik an der Aktion.