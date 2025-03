Klinik-Insolvenz der Nachbarn: Das sind die Auswirkungen für den Donau-Ries-Kreis

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH will am Montag einen Insolvenzantrag für ihre beiden Krankenhäuser stellen. Das ist eine Nachricht, die im Landkreis Dillingen sicherlich für viel Aufregung sorgen wird, im Landkreis Donau-Ries eher weniger. Schließlich ist man weit weg, hat eigene Krankenhäuser, eigene Sorgen. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie in dieser Woche bei zahlreichen Gesprächen hinter den Kulissen bekannt wurde. Denn die geplante Insolvenz in Eigenverwaltung der benachbarten Krankenhäuser wird sich auf den Donau-Ries-Kreis auswirken. Positiv und vielleicht auch negativ.

