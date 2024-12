Stehende Ovationen für Knabenkapelle Nördlingen beim Jahresschlusskonzert

Stehende Ovationen und zwei Zugaben waren die Schlusspunkte zum „Jahresschlusskonzert Knabenkapelle Nördlingen mit Beteiligung der Stadtkapelle“, das am vergangenen Samstag in der voll besetzten Hermann-Keßler-Halle über die Bühne ging. Es war unter vielen Gesichtspunkten ein besonderes Konzert, wie Oberbürgermeister David Wittner in seiner ausführlichen Begrüßungsrede betonte.

